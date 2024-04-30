“Это чудовищно”, – певицу Алсу с треском разнесли за публичные извинения в махинациях с шоу “Голос”

Пока певица Алсу изображала раскаяние и говорила о любви к дочери, ей не поверили. Прямолинейная Яна Поплавская возмущена поступком певицы, которая проплатила участие и победу своей дочери Микеллы в музыкальном проекте “Голос.
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