3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом Эта дата навсегда останется в нашей памяти как один из самых трагических дней в истории страны.
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