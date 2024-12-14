14,12,24 Курахово Активные боевые действия в Курахово. Установка сапёрной группой ВС РФ минного заграждения в центральной части города.
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14,12,24 Курахово Активные боевые действия в Курахово. Установка сапёрной группой ВС РФ минного заграждения в центральной части города.
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