В Южной Осетии перенесли референдум «об интеграции с Россией»

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ бывшего главы государства о референдуме о присоединении республики к России до завершения консультаций с Москвой Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ бывшего главы государства о референдуме о присоединении республики к России до завершения консультаций с Москвой Уточняется, что президент Южной Осетии поддерживает инициативу граждан об интеграции с РФ, но назначение референдума будет перенесено до завершения консультаций с российской стороной.