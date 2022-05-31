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В Южной Осетии перенесли референдум «об интеграции с Россией»

В Южной Осетии перенесли референдум «об интеграции с Россией»

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ бывшего главы государства о референдуме о присоединении республики к России до завершения консультаций с Москвой Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ бывшего главы государства о референдуме о присоединении республики к России до завершения консультаций с Москвой Уточняется, что президент Южной Осетии поддерживает инициативу граждан об интеграции с РФ, но назначение референдума будет перенесено до завершения консультаций с российской стороной.

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