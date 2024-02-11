Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота в матчах НХЛ

Российский нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 10 февраля установил новый рекорд по числу забитых шайб в пустые ворота в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), обогнав канадца Уэйна Гретцки.
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