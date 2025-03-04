Груз в море: «чистые» танкеры с российской нефтью не могут разгрузиться в портах покупателей сырья

Анализ данных отслеживания судов за последние недели показал, что Россия, по всей видимости, отдает приоритет поставкам в Китай и перераспределяет свой танкерный флот для обслуживания маршрута РФ – КНР за счет снятия с индийского маршрута.
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