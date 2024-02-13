Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 238 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Когда увидите будет уже поздно, надо будет сразу сдаваться!Столтенберг: стра...
  • Владимир
    Во время проведения СВО выборы не актуальны, непонятно зачем эти выборы?Захарова: число п...
  • Татьяна Рябинова
    Согласна, надо не песни петь. а воевать на переднем крае, чтоб смыть с себя позорКритик Соседов: в...

"Известия": в РФ планируют запустить 5G в диапазоне частот 4,4–4,99 ГГц

"Известия": в РФ планируют запустить 5G в диапазоне частот 4,4–4,99 ГГц

Российские специалисты после нескольких лет обсуждения определились с частотами для 5G. В городах и густонаселенной местности на территории РФ для этого планируют использовать диапазон частот от 4,4 до 4,99 ГГц, пишет газета "Известия" со ссылкой на обновленную Таблицу распределения полос радиочастот.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх