"Известия": в РФ планируют запустить 5G в диапазоне частот 4,4–4,99 ГГц

Российские специалисты после нескольких лет обсуждения определились с частотами для 5G. В городах и густонаселенной местности на территории РФ для этого планируют использовать диапазон частот от 4,4 до 4,99 ГГц, пишет газета "Известия" со ссылкой на обновленную Таблицу распределения полос радиочастот.
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