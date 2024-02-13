"Известия": в РФ планируют запустить 5G в диапазоне частот 4,4–4,99 ГГц

Российские специалисты после нескольких лет обсуждения определились с частотами для 5G. В городах и густонаселенной местности на территории РФ для этого планируют использовать диапазон частот от 4,4 до 4,99 ГГц, пишет газета "Известия" со ссылкой на обновленную Таблицу распределения полос радиочастот.