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Луческу, назвавший «Бешикташ» сборной Африки: «Дискриминации и расизма не было. Я не принижал их, а прославлял состав»

Луческу, назвавший «Бешикташ» сборной Африки: «Дискриминации и расизма не было. Я не принижал их, а прославлял состав»

Киевское «Динамо», которое тренирует румынский специалист, уступило «Бешикташу» в 1-м матче раунда плей-офф Лиги конференций – 2:3.

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