Всероссийский музей декоративного искусства привел в Тулу агитационный фарфор

Центральное место в экспозиции «Во весь голос!» занимает советский агитационный фарфор 1920–1930-х годов, многие предметы сохранились в единственном экземпляре и ранее не выставлялись.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Туляк Вячеслав Си...
- История 52-го дра...
- Детский писатель ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым