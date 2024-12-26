В Мозамбике 1500 заключенных бежали из тюрьмы

В Мозамбике более чем 1500 заключенных накануне бежали из тюрьмы строгого режима Мапуту. 33 человека были убиты и 15 получили ранения в ходе столкновений с тюремным персоналом, сообщила национальная полиция Мозамбика, добавив, что на данный момент удалось поймать около 150 беглецов.