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Царьград

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Oracle уволила 3000 сотрудников в Индии из-за перехода на ИИ

Oracle уволила 3000 сотрудников в Индии из-за перехода на ИИ

Oracle сократила 10% персонала в Индии из-за внедрения ИИ. Около 3 тыс. сотрудников потеряли работу. В приоритете — привлечение специалистов по кибербезопасности и внедрению ИИ.

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