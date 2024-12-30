Бесплатные экскурсии и будущая плата за сбор грибов. Калининград за неделю

На неделе в Калининградской области установили стелу на могиле неизвестного солдата, рассказали о новых запущенных и планирующихся к запуску производствах, обсудили расходы на посещение Красного леса и пригородные поездки, новости из Музея Мирового океана и возможность посетить бесплатные экскурсии.