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Кузьмичев о Ротенберге в «Локо»: «Работа провалена. Ни одна команда младше 2005-2006 годов рождения не вошла даже в тройку, такого никогда не было»

Кузьмичев о Ротенберге в «Локо»: «Работа провалена. Ни одна команда младше 2005-2006 годов рождения не вошла даже в тройку, такого никогда не было»

Ротенберг занимает пост директора департамента развития молодежного футбола клуба «Локомотива» с ноября 2022 года.

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