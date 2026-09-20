Константинов: выборы состоялись, несмотря на мерзкие попытки извне вмешаться в их проведение

В 20:00 в Крыму закрылись избирательные участки и завершилось голосование, на основании которого будет сформирован новый состав Госдумы Российской Федерации.
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