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ВЕСТИ КРЫМ

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Константинов: выборы состоялись, несмотря на мерзкие попытки извне вмешаться в их проведение

Константинов: выборы состоялись, несмотря на мерзкие попытки извне вмешаться в их проведение

В 20:00 в Крыму закрылись избирательные участки и завершилось голосование, на основании которого будет сформирован новый состав Госдумы Российской Федерации.

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