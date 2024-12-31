В районе Торецка попал в плен к российским военным британский наемник Хэйден Уильям Дэвис. Он сдался после необычного столкновения с бойцом ВС РФ во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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