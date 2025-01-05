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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дркушич вернется в «Зенит» зимой. Это должно произойти после январских матчей «Црвены Звезды» в ЛЧ

По данным MozzartSport, план состоит в том, чтобы защитник вернулся в «Зенит» после матчей «Црвены Звезды» в Лиге чемпионов.

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