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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кендрик Перкинс: «Мои защитные показатели в плей-офф лучше, чем у Руди Гобера»

«Одно я знаю точно: мои показатели, за меньшее количество игр, лучше, чем у Руди Гобера, если мы говорим о защите в плей-офф.

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