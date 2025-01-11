Пушков объяснил замысел Трампа и Маска

Избранный президент США Дональд Трамп поддерживает нападки американского предпринимателя Илона Маска на премьер-министра Британии Кира Стармера по поводу его якобы причастности к делу о массовых изнасилованиях в английском городе Телфорд.
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