Россия получила $56 млрд на переориентации поставок углеводородов

Российская Федерация в 2023 году заработала на поставках нефти, газа и угля в другие страны почти $187 млрд — на $56 млрд больше, чем в среднем экспортировала страны Европы до введения ими антироссийских санкций.
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