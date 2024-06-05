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Стала мамой в 11 лет, в 30 сменила имя и осталась одна с 5 детьми: как сложилась жизнь самой молодой мамы России Вали Исаевой

Стала мамой в 11 лет, в 30 сменила имя и осталась одна с 5 детьми: как сложилась жизнь самой молодой мамы России Вали Исаевой

В 2005 году эта история прогремела на всю страну. По федеральному каналу показали историю о самой молодой маме  Российской Федерации.

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