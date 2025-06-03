Американский президент внезапно устранился от проблем, в которые втянуты Россия, США и Украина

﻿﻿События последних дней привлекли внимание политиков со всего мира. Вопрос о том, нанесет ли Россия ядерный удар в ответ на атаку украинских беспилотников на нашу базу стратегических бомбардировщиков, вызвал бурные обсуждения не только в России и на Украине.