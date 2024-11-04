Белоусов: разведчики российской армии в ходе СВО образцово исполняют свой воинский долг

Глава Минобороны РФ поздравил военных с профессиональным праздником Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником, подчеркнув, что в ходе специальной военной операции они демонстрируют высокий профессионализм, мужество и героизм, а также образцово исполняют воинский долг, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
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