Белоусов: разведчики российской армии в ходе СВО образцово исполняют свой воинский долг

Глава Минобороны РФ поздравил военных с профессиональным праздником Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником, подчеркнув, что в ходе специальной военной операции они демонстрируют высокий профессионализм, мужество и героизм, а также образцово исполняют воинский долг, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.