Виктор Орбан уверен: «Грядут перемены, которых не было видно уже 500 лет»

Скажу честно, читал я тот неожиданный текст европейского политика, широко раскрыв глаза от удивления… Это произошло, когда знакомился с фундаментальным докладом премьер-министра Венгрии Виктор Орбана, который он представил 27 июля с.
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