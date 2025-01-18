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Пышки на сметане без дрожжей на сковороде

Пышки на сметане без дрожжей на сковороде

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Хотите что-нибудь вкусненькое быстро приготовить к чаю, тогда попробуйте пышки, замешанные на сметане без добавления дрожжей и пожаренные на сковороде.

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