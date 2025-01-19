ВСУ 17 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Семнадцать обстрелов территории ДНР зафиксировано за минувшие сутки, сообщает Управление по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики 20 января в своем Telegram-канале.
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