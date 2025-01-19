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ВСУ 17 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ 17 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Семнадцать обстрелов территории ДНР зафиксировано за минувшие сутки, сообщает Управление по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики 20 января в своем Telegram-канале.

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