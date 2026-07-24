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Царьград

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Власти Томска не введут ЧС из-за тления на свалке с 3 июля

Власти Томска не введут ЧС из-за тления на свалке с 3 июля

Восточный полигон Томска тлеет с 3 июля, но режим ЧС не вводится. Мэрия и департамент дорожной деятельности продолжают контролировать ситуацию; введен режим повышенной готовности с 9 июля.

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