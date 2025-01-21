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Годовалый ребёнок умер во время приёма у остеопата в Казани

Годовалый ребёнок умер во время приёма у остеопата в Казани

Медицинский центр "Остеопат" имеет в сети оценки от 4,5 до 4,8 балла.В одном из частных медицинских учреждений, расположенном на улице Амирхана в Казани, произошла трагедия – во время приёма скончался годовалый ребёнок.

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