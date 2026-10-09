Сопин о поражении «Авангарда» в полуфинале плей-офф: «Спортивная трагедия. Потерять финал за 33 и 11 секунд, больно. Все ходили расстроенные, черные»

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Генеральный менеджер « Авангарда » Алексей Сопин в интервью Спортсу” рассказал о первых впечатлениях после поражения от « Локомотива » в полуфинале Кубка Гагарина-2026 (3-4 в серии).