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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сопин о поражении «Авангарда» в полуфинале плей-офф: «Спортивная трагедия. Потерять финал за 33 и 11 секунд, больно. Все ходили расстроенные, черные»

Генеральный менеджер « Авангарда » Алексей Сопин в интервью Спортсу”  рассказал о первых впечатлениях после поражения от « Локомотива » в полуфинале Кубка Гагарина-2026 (3-4 в серии).

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