Премиум растет: почему Voyah лидирует по продажам

На рынке особенно заметен рост продаж премиальных марок. При этом на выбор покупателя влияет весь комплекс характеристик: тип силовой установки, запас хода, цифровые возможности, сервисная инфраструктура и условия приобретения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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