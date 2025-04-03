В Омской области начался пожароопасный сезон: можно ли жарить шашлык во дворе и оштрафуют ли за сжигание травы? В МЧС объяснили, чем этот период отличается от особого противопожарного режима.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Омской области начался пожароопасный сезон: можно ли жарить шашлык во дворе и оштрафуют ли за сжигание травы? В МЧС объяснили, чем этот период отличается от особого противопожарного режима.