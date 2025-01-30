В Эквадоре поймали главаря наркобанды

Лидер «Лос Лобос», одной из крупнейших и самых опасных преступных группировок Эквадора, был арестован властями в своем доме в прибрежном городе Портовьехо, примерно в 600 милях к западу от столицы Эквадора Кито, 27 января передает The Latin Times.