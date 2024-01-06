Ким Чен Ын растит себе наследницу из 10-летней дочери — разведка Южной Кореи

ПХЕНЬЯН (ИА Реалист). Юная дочь северокорейского лидера Ким Чен Ына, которая в последнее время сопровождает его повсюду, от ракетных испытаний до военных парадов, по информации южнокорейской Национальной службы разведки (NIS) «скорее всего» и станет его преемницей.