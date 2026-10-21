Пятый фестиваль экранизаций и форум кино и литературы «Читка» состоится 29 и 30 октября в Москве. В его рамках пройдёт питчинг 12 книг, обладающих высоким потенциалом для адаптации в кино и сериалы, сообщили организаторы.