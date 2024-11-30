В Ленобласти сегодня отмечают День памяти подвига ленинградских ликвидаторов чернобыльской катастрофы

В этот день 38 лет назад было завершено строительство объекта «Укрытие» над 4 энергоблоком Чернобыльской АЭС 30 ноября в Ленинградской области впервые отмечается День памяти подвига ленинградских ликвидаторов чернобыльской катастрофы - участников сооружения объекта «Укрытие», рассказали в пресс-службе комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.