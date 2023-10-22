В Конаковском районе прошел слет волонтеров

В поселке Новозавидовский Конаковского муниципального округа прошел межрегиональный слет волонтеров, участвующих в сборе и доставке гуманитарной помощи для нужд специальной военной операции и жителям освобожденных территорий.
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