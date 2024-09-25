📹⚡️Расчет корабельного ЗРК дальнего радиуса действия "Редут", интегрированного в боевую информационно-управляющую систему "Сигма-22350" фрегата 1-го ранга пр.
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📹⚡️Расчет корабельного ЗРК дальнего радиуса действия "Редут", интегрированного в боевую информационно-управляющую систему "Сигма-22350" фрегата 1-го ранга пр.