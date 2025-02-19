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Царьград

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Аномально теплая зима в России: как она влияет на заболеваемость гриппом?

Аномально теплая зима в России: как она влияет на заболеваемость гриппом?

Аномальная зима в России сдвинула пиковые значения заболеваемости гриппом. Академик РАН Сергей Нетесов связал это также с вакцинацией.

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