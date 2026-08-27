На пороге мировой демографической катастрофы Глобальная демографическая проблемаВ 1990–2000-е годы людей пугали тем, что человечество слишком быстро.
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На пороге мировой демографической катастрофы Глобальная демографическая проблемаВ 1990–2000-е годы людей пугали тем, что человечество слишком быстро.
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