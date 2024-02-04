Си Цзиньпин поздравил всех китайцев с праздником Весны

Тяньцзинь, 2 февраля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил всех китайцев с наступающим праздником Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год/ во время инспекционной поездки по городу Тяньцзинь /Северный Китай/, которая проходила с четверга по пятницу.