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Царьград

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Солдаты ВСУ массово используют QR-коды на листовках для сдачи в плен

Солдаты ВСУ массово используют QR-коды на листовках для сдачи в плен

Русские военные ежедневно распространяют такие листовки с помощью беспилотников.Украинские военнослужащие на добропольском направлении массово используют QR-коды, напечатанные на русских листовках для выхода на связь и последующей добровольной сдачи в плен.

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