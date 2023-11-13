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«Счастье», – Татьяна Арнтгольц без макияжа и укладки показала себя дома с маленьким сыном

«Счастье», – Татьяна Арнтгольц без макияжа и укладки показала себя дома с маленьким сыном

Недавно Татьяна Арнтгольц решила уйти из передачи «Жди меня». 41-летняя актриса объяснила свое решение большой нагрузкой, ведь ей еще нужно заниматься семьей и воспитывать маленького сына.

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