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Иранист Фёдорова: Ирану обязательно надо ответить на убийство Хании

Иранист Фёдорова: Ирану обязательно надо ответить на убийство Хании

Ирина Фёдорова, кандидат исторических наук, эксперт центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, в беседе с RT отметила, что Иран находится в сложном положении из-за убийства на территории Тегерана главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

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