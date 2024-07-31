Иранист Фёдорова: Ирану обязательно надо ответить на убийство Хании

Ирина Фёдорова, кандидат исторических наук, эксперт центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, в беседе с RT отметила, что Иран находится в сложном положении из-за убийства на территории Тегерана главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.
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