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ФедералПресс

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Франция поддержала исключение Усманова из санкционного списка ЕС

Франция поддержала исключение Усманова из санкционного списка ЕС

ПАРИЖ, 12 сентября, ФедералПресс. Позиция Франции по вопросу санкций против российского предпринимателя Алишера Усманова может осложнить их продление в Евросоюзе.

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