Политнавигатор Немецкие соорганизаторы международной выставки «ProWine China-2023» пытались воспрепятствовать участию крымских производителей, но Крым все равно громко прозвучал на одном из крупнейших в мире винных событий.
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