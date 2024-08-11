"Это ультиматум Путину": Миллиардер назвал СВО безумием, имея за спиной "куршевельское братство"

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Николай Артамонов
Очень многое у нас  находится в тёмной и недоступной полосе!!!Одному за недостойное выражение-статью,а другому явному жителю земли обетованной за унижение политики Государства &quot;флаг в руки&quot;!?
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