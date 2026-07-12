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Карамбе о Дешаме: «Хранитель футбольного наследия Франции. Было бы символично, если он завершит путь в сборной еще одним трофеем»

Экс-полузащитник сборной Франции Кристиан Карамбе поделился мнением о тренере национальной команды Дидье Дешаме.

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