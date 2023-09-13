Юрий Кот Армянам необходимо срочно заменять Пашиняна… Если только уже не поздно! Согласно сообщениям тг-каналов, обстановка на границе Азербайджана и Нагорного Карабаха продолжает обостряться.
Армяне, вы реально сошли с ума! Убирайте провокатора Пашиняна, пока (если) ещё (уже) не поздно!
Комментарии
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Ашот Акоп Акопян
Печально, что ситуация скадывается таким образом с непредсказуемым исходом. Вина не только в глупых и недальновидных действиях Пашиняна, но и в бездействии России, отсутствие чёткости в своей политике в Южном Кавказе и в вопросе вокруг Армении. Отношение "моя хата с краю" привело к разочерованию и потери доверия к России, что и подтолкнуло Пашиняна скорее к необдуманным дествиям...
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14 час.
Зоя Копань
Неужели армяне не понимают что если они откроют базу НАТО у себя, наше общество не потерпит у себя огромное количество людей этой национальности, это же будут потенциальные шпионы, разведчики, вообщем как хотите их называйте от этого ничего не изменится, изменится только наше отношение, армяне мягкой силой будут выдавливаться из нашей страны, будет сворачиваться их торговля, это конечно Я нарисовала очень тёмную сторону всех этих соглашений Пашиняна!
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7 час.
Лариса Галахова
Ашот, только сами армяне должны решать свою судьбу, а не надеяться что кто-то будет их задать вечно.Россия здесь только наблюдатель.Но судя по антироссийским выпадам части населения Армении встаёт вопрос -" А нахрена за вас умирать?"
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4 час.
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