Армяне, вы реально сошли с ума! Убирайте провокатора Пашиняна, пока (если) ещё (уже) не поздно!

Ашот Акоп Акопян Печально, что ситуация скадывается таким образом с непредсказуемым исходом. Вина не только в глупых и недальновидных действиях Пашиняна, но и в бездействии России, отсутствие чёткости в своей политике в Южном Кавказе и в вопросе вокруг Армении. Отношение "моя хата с краю" привело к разочерованию и потери доверия к России, что и подтолкнуло Пашиняна скорее к необдуманным дествиям...

Зоя Копань Неужели армяне не понимают что если они откроют базу НАТО у себя, наше общество не потерпит у себя огромное количество людей этой национальности, это же будут потенциальные шпионы, разведчики, вообщем как хотите их называйте от этого ничего не изменится, изменится только наше отношение, армяне мягкой силой будут выдавливаться из нашей страны, будет сворачиваться их торговля, это конечно Я нарисовала очень тёмную сторону всех этих соглашений Пашиняна!