Благодаря нацпроекту в Татарстане на 58% сократилось число смертельных ДТП

В Татарстане с 2020 года ведется реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». В рамках этой программы была внедрена специальная система адаптации светофоров в городах Казани и Набережных Челнах, а также установлено 213 камер видеонаблюдения.
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