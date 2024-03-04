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ГТРК Татарстан

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Благодаря нацпроекту в Татарстане на 58% сократилось число смертельных ДТП

Благодаря нацпроекту в Татарстане на 58% сократилось число смертельных ДТП

В Татарстане с 2020 года ведется реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». В рамках этой программы была внедрена специальная система адаптации светофоров в городах Казани и Набережных Челнах, а также установлено 213 камер видеонаблюдения.

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