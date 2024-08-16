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Спикер ЗС ПК посетил площадку, на которой построят круглогодичный морской курорт

Спикер ЗС ПК посетил площадку, на которой построят круглогодичный морской курорт

Вместе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко спикер ЗС ПК Антон Волошко осмотрел площадку будущего круглогодичного курорта , сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.

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