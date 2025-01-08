Использование Kotlin для разработки мобильных приложений  Использование Kotlin для разработки мобильных приложений

Использование Kotlin для разработки мобильных приложений Kotlin — это современный язык программирования, который становится всё более популярным для разработки мобильных приложений, особенно на платформе Android.
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